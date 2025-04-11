Status Sungai Krukut Hulu Naik Siaga 3, Warga Diminta Waspada Banjir

JAKARTA - Hujan yang mengguyur wilayah Daerah Khusus Jakarta membuat Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Krukut Hulu naik, pada Jumat (11/4/2025) sore. Warga di bantaran kali pun diimbau waspada akan terjadi potensinya banjir.

Imbauan itu dilayangkan BPBD Jakarta melalui akun X @BPBDJakarta. Dalam postingannya, BPBD Jakarta menyampaikan peringatan dini atau Info Disaster Early Warning System (DEWS) pada warga yang tinggal di bantaran sungai Krukut Hulu.

"Kenaikan pos Krukut Hulu (Waspada/Siaga 3) Jumat, 11 April 2025, Pukul 17:00 WIB," tulis akun X BPBD Jakarta. Adapun data kenaikan TMA Sungai Krukut Hulu didapat dari Dinas SDA DKI Jakarta.

Sementara itu, BPBD Jakarta mencatat, kenaikan TMA Sungai Krukut Hulu masih berada di level 4 pada pukul 16.00 WIB. TMA naik sejam kemudian hingga menaikan level 3 atau waspada.

"Antisipasi sekitar 4 jam ke depan air akan sampai di PA Karet," tulis akun X BPBD Jakarta.

Adapun aliran air akan melintasi wilayah Cipedak, Ciganjur, Jagakarsa, Pondok Labu, Cilandak Timur, Cipedak Barat, Cipete Selatan, Cipete Utara, Bangka, Pulo, Mampang Pela, Petogogan, Kuningan Barat, Rawa Barat, Senayan, Karet Semanggi, Bendungan Hilir, dan Karet Tengsin.

