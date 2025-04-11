Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Status Sungai Krukut Hulu Naik Siaga 3, Warga Diminta Waspada Banjir

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |18:47 WIB
Status Sungai Krukut Hulu Naik Siaga 3, Warga Diminta Waspada Banjir
Banjir Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hujan yang mengguyur wilayah Daerah Khusus Jakarta membuat Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Krukut Hulu naik, pada Jumat (11/4/2025) sore. Warga di bantaran kali pun diimbau waspada akan terjadi potensinya banjir.

Imbauan itu dilayangkan BPBD Jakarta melalui akun X @BPBDJakarta. Dalam postingannya, BPBD Jakarta menyampaikan peringatan dini atau Info Disaster Early Warning System (DEWS) pada warga yang tinggal di bantaran sungai Krukut Hulu.

"Kenaikan pos Krukut Hulu (Waspada/Siaga 3) Jumat, 11 April 2025, Pukul 17:00 WIB," tulis akun X BPBD Jakarta. Adapun data kenaikan TMA Sungai Krukut Hulu didapat dari Dinas SDA DKI Jakarta.

Sementara itu, BPBD Jakarta mencatat, kenaikan TMA Sungai Krukut Hulu masih berada di level 4 pada pukul 16.00 WIB. TMA naik sejam kemudian hingga menaikan level 3 atau waspada.

"Antisipasi sekitar 4 jam ke depan air akan sampai di PA Karet," tulis akun X BPBD Jakarta.

Adapun aliran air akan melintasi wilayah Cipedak, Ciganjur, Jagakarsa, Pondok Labu, Cilandak Timur, Cipedak Barat, Cipete Selatan, Cipete Utara, Bangka, Pulo, Mampang Pela, Petogogan, Kuningan Barat, Rawa Barat, Senayan, Karet Semanggi, Bendungan Hilir, dan Karet Tengsin.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176662//gunung_erupsi-5Jgz_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Abu Vulkanik Terpantau di Wilayah Batu Palano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637//bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176573//emerintah_fokus_mitigasi_bencana_basah-ibeh_large.jpg
Peralihan Musim, Pemerintah Fokus Mitigasi Bencana Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176558//cuaca_jabodetabek_hujan-fYzZ_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176560//gempa_guncang_jambi-3uRC_large.jpg
Gempa M4,0 Guncang Jambi, BMKG: Pusat Gempa di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176463//gempa_sumenep-0FAl_large.jpg
BMKG Catat 192 Gempa Susulan Guncang Sumenep Pascagempa M6,5
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement