Rumah di Ulujami Pesanggrahan Ludes Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

JAKARTA - Rumah tinggal di Jalan Swadharma Utara RT 7/8, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan ludes terbakar pada Jumat (11/4/2025) sore. Kebakaran telah dipadamkan pukul 17.12 WIB dengan mengerahkan belasan unit Damkar.

"Objek rumah tinggal, pemadaman selesai. Pengerahan 18 unit dan 60 personel," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kronologi berawal dari tetangga melihat ada asap hitam dan mencoba dipadamkan dengan APAR tidak padam dan api membesar.

"Dugaan penyebab korsleting listrik. Mencoba melakukan pemadaman dengan Apar namun tidak padam dikarenakan api sudah membesar," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)