Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Ulujami Pesanggrahan Ludes Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |18:51 WIB
Rumah di Ulujami Pesanggrahan Ludes Terbakar, Diduga Korsleting Listrik
Petugas Berjibaku Padamkam Api. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Rumah tinggal di Jalan Swadharma Utara RT 7/8, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan ludes terbakar pada Jumat (11/4/2025) sore. Kebakaran telah dipadamkan pukul 17.12 WIB dengan mengerahkan belasan unit Damkar.

"Objek rumah tinggal, pemadaman selesai. Pengerahan 18 unit dan 60 personel," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kronologi berawal dari tetangga melihat ada asap hitam dan mencoba dipadamkan dengan APAR tidak padam dan api membesar. 

"Dugaan penyebab korsleting listrik. Mencoba melakukan pemadaman dengan Apar namun tidak padam dikarenakan api sudah membesar," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176102/kebakaran-4A9D_large.jpg
Ratusan Orang Terdampak Kebakaran di Pengadegan Jaksel, Sebagian Mengungsi ke Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176043/kebakaran-Dh7B_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Tambora, 1 ODGJ Tewas Mengenaskan Terkunci Dalam Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement