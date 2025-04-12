Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengendara Motor Tewas Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Bekasi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |02:00 WIB
Pengendara Motor Tewas Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Bekasi
Pengendara Motor Tewas Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Bekasi
BEKASI - Pengendara motor di Jalan Raya Setu Kampung Utan, Kabupaten Bekasi, tewas setelah bersenggolan dengan pengendara mobil yang sama-sama melintas di daerah tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis (10/4) kemarin, pukul 05.30 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh, sepeda motor yang dikendarai AA melaju dari arah Cibitung menuju ke arah Setu. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), korban bersenggolan dengan kendaraan yang diduga roda 4, yang tidak diketahui identitasnya dari sebelah kiri kendaraan korban.

"Lalu korban terjatuh ke sebelah kiri dan tidak sadarkan diri," kata Ary dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

Kendaraan yang diduga roda empat itu sempat melihat korban jatuh dan tidak sadarkan diri. Namun, sang pengemudi memilih melarikan diri.

"Warga yang melihat korban langsung mengamankan korban dan membawa ke rumah sakit Uni Medika Lubang Buaya.

 

