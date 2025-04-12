Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat Landa Pabrik Kerupuk di Penggilingan Jaktim

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |03:08 WIB
Kebakaran Hebat Landa Pabrik Kerupuk di Penggilingan Jaktim
Kebakaran Hebat Landa Pabrik Kerupuk di Penggilingan Jaktim
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda pabrik Kerupuk di daerah Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat (11/4/2025) malam. Belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.

Adapun, alamat lengkap pabrik kerupuk yang terbakar itu di Jalan KH. Abdurahman 3, RT 6/RW 8, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kabar ini dibagikan akun instagram @humasjakfire.

Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan menuju lokasi untuk segera melakukan operasi pemadaman. Sekira pukul 21.53 WIB, operasi tersebut pun dimulai.

Tak berselang lama, petugas pemadam berhasil melokalisir perambatan api dan melakukan pendinginan guna mengurai material yang mudah terbakar.

Setelah mengerahkan 13 unit dan 54 personel, pada pukul 22.49 WIB operasi pemadaman api dinyatakan selesai.

(Fahmi Firdaus )

      
