2.819 Personel Diturunkan Jaga Laga Persija vs Persebaya di GBK

JAKARTA - Sebanyak 2.819 personel diturunkan untuk menjaga sekaligus mengamankan laga Persija Vs Persebaya yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/4/2025), malam.

"Jumlah pengamanan 2.819 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Condro Purnomo.

Dia menyampaikan bahwa petugas yang berjaga di lokasi stadion tidak akan dibekali dengan senjata api. "Petugas tidak membawa senjata api," katanya.

Di sisi lain, pihaknya mengingatkan agar penonton tidak membawa barang bawaan yang membahayakan karena hal tersebut dilarang. Jika kedapatan membawa petasan, benda tajam ataupun minuman keras, maka akan disita oleh petugas.

"Penonton tidak diperkenankan membawa flare maupun petasan peluncur, kembang api, minuman keras," tuturnya.

(Puteranegara Batubara)