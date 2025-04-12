Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2.819 Personel Diturunkan Jaga Laga Persija vs Persebaya di GBK

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |10:08 WIB
2.819 Personel Diturunkan Jaga Laga Persija vs Persebaya di GBK
Ilustrasi Polri. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 2.819 personel diturunkan untuk menjaga sekaligus mengamankan laga Persija Vs Persebaya yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/4/2025), malam.

"Jumlah pengamanan 2.819 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Condro Purnomo. 

Dia menyampaikan bahwa petugas yang berjaga di lokasi stadion tidak akan dibekali dengan senjata api. "Petugas tidak membawa senjata api," katanya.

Di sisi lain, pihaknya mengingatkan agar penonton tidak membawa barang bawaan yang membahayakan karena hal tersebut dilarang. Jika kedapatan membawa petasan, benda tajam ataupun minuman keras, maka akan disita oleh petugas.

"Penonton tidak diperkenankan membawa flare maupun petasan peluncur, kembang api, minuman keras," tuturnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785/korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement