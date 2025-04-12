Polisi Minta Suporter Persija dan Persebaya Tertib

JAKARTA - Laga klasik Persija vs Persebaya akan digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Untuk mengamankan laga tersebut sebanyak 2.898 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengimbau seluruh suporter agar dapat menikmati pertandingan dengan penuh kegembiraan dan tetap menjaga ketertiban.

"Kami mengajak seluruh suporter untuk mendukung Tim kesayangannya dengan tertib dan damai. Nikmati pertandingan ini sebagai hiburan bersama, bukan ajang untuk melakukan hal-hal yang merugikan," kata Susatyo dalam keterangan, Sabtu (12/4/2025).

Ia juga menekankan bahwa petugas pengamanan tidak akan dibekali senjata api dan akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.

"Namun, kami tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum" tegasnya.