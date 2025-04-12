Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Minta Suporter Persija dan Persebaya Tertib

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |10:55 WIB
Polisi Minta Suporter Persija dan Persebaya Tertib
Pengamanan polisi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Laga klasik Persija vs Persebaya akan digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Untuk mengamankan laga tersebut sebanyak 2.898 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengimbau seluruh suporter agar dapat menikmati pertandingan dengan penuh kegembiraan dan tetap menjaga ketertiban.

"Kami mengajak seluruh suporter untuk mendukung Tim kesayangannya dengan tertib dan damai. Nikmati pertandingan ini sebagai hiburan bersama, bukan ajang untuk melakukan hal-hal yang merugikan," kata Susatyo dalam keterangan, Sabtu (12/4/2025).

Ia juga menekankan bahwa petugas pengamanan tidak akan dibekali senjata api dan akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.

"Namun, kami tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum" tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166450//mako_brimob-EUxL_large.jpg
Mako Brimob Kelapa Dua Depok Kondusif Usai Diserang Massa, Sejumlah Personel Berjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164270//anggota_polisi_tembak_pelaku_tawuran-2NkP_large.jpg
Tembak Pelaku Tawuran di Depok, 2 Anggota Dipatsus di Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/610/3162681//polisi-MRd1_large.jpg
Oknum Polisi dan Istri Siri Ditangkap Saat Siapkan Sabu dan Ekstasi untuk Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/51/3161463//laga_barcelona_vs_real_madrid-gJCz_large.jpg
Daftar Harga Tiket Barcelona vs Real Madrid di SUGBK: Paling Murah Rp500 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/612/3161184//viral-R2c9_large.jpg
Viral Polisi Ini Punya Profesi Ganda, Jadi Badut Usai Pulang Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/51/3158980//suporter_timnas_indonesia_u_23_jelang_final_piala_aff_u_23_2025-Dtym_large.jpg
Final Piala AFF U-23 2025: Suporter Tertib Memasuki SUGBK Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement