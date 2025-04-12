Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Motor, Dua Maling Diamuk Massa hingga 1 Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |11:45 WIB
BOGOR - Dua maling motor beraksi di Waninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Satu orang pelaku tewas dan satu lainnya luka-luka.

Kapolsek Jonggol Kompol Hida Tjahjono mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 11 April 2025. Berawal ketika korban bernama Acep sedang mengecek penggarap di sawahnya.

"Korban memarkir kendaraan motornya," kata Hida dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Lalu, dari kejauhan korban melihat dua orang tidak dikenal membawa kabur motor miliknya. Korban langsung berteriak minta tolong sambil berusaha mengejar pelaku yang kabur ke arah Bekasi.

"Dibantu warga setempat, kedua pelaku yang berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan akhirnya berhasil ditangkap warga," jelasnya.

Warga yang tersulut emosi menghajar kedua pelaku dan membakar motor milik pelaku. Sehingga, salah satu pelaku berinisial RM (24) meninggal dunia akibat luka diduga akibat pukulan benda tumpul di kepala.

"Satu pelaku lainnya (MG 28 tahun) masih dapat diselamatkan namun ditemukan sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri," ungkapnya.

 

