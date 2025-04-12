Pemuda di Bogor Ditemukan Tewas dengan Luka Tusuk di Leher

BOGOR - Seorang pemuda berinisial R (23), tewas diduga menjadi korban pembunuhan di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Gunung Putri, AKP Aulia Robby mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Awalnya, polisi mendapat laporan adanya dugaan aksi begal di pintu masuk Kota Wisata.

"Kemudian, jam 04.15 WIB anggota sampai, setelah dicek dapet lah rekaman CCTV-nya," kata Robby kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).

Dari hasil pemeriksaan sementara, antara korban dan pelaku sempat berkelahi di pinggir jalan. Pelaku yang membawa senjata tajam menusuk korban.

"Untuk motifnya masih kita dalami. Dugaan pembunuhan, karena kalau begal barang-barang korban tidak ada yang hilang. Luka korban di leher bagian depan, tenggorokan," jelasnya.