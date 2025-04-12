Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Bogor, Bus Seruduk Motor hingga Angkot

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |12:53 WIB
Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Bogor, Bus Seruduk Motor hingga Angkot
Ilustrasi Kecelakaan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.15 WIB pagi tadi. Awalnya, sebuah bus diketahui sedang melaju dari arah Bogor menuju Cibinong.

"Di TKP, (diduga pengemudi bus) tidak konsentrasi," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Bus tersebut menabrak satu motor di Traffic Light Simpang Dishub Kabupaten Bogor. Kendaraan itu terus bergerak dan menabrak satu unit angkot.

"Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan beruntun ini. Namun, kerugian materi yang diakinatkan ditaksir kurang lebih Rp10 juta.

"Korban nihil, kerugian materi Rp 10 juta," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement