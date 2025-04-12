Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Bogor, Bus Seruduk Motor hingga Angkot

BOGOR - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.15 WIB pagi tadi. Awalnya, sebuah bus diketahui sedang melaju dari arah Bogor menuju Cibinong.

"Di TKP, (diduga pengemudi bus) tidak konsentrasi," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Bus tersebut menabrak satu motor di Traffic Light Simpang Dishub Kabupaten Bogor. Kendaraan itu terus bergerak dan menabrak satu unit angkot.

"Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan beruntun ini. Namun, kerugian materi yang diakinatkan ditaksir kurang lebih Rp10 juta.

"Korban nihil, kerugian materi Rp 10 juta," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)