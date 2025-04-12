Warga Jakbar Disiksa hingga Dikencingi di Rumah Kosong Usai Dituduh Curi Sandal

JAKARTA - Warga Jakarta Barat (Jakbar) berjenis kelamin Pria (DNS) disiksa hingga dikencingi oleh sekelompok orang usai dituduh mencuri sandal. Peristiwa itu terjadi di Tegal Alur, Kalideres.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, mulanya korban dituduh oleh satu orang pelaku insial AT karena mencuri sandal. Namun karena merasa tidak mencuri, korban tak mengakui perbuatannya.

"Awal kejadian pelapor (DNS) bertemu dengan pelaku di TKP saat itu pelapor dituduh oleh satu pelaku yang bernama AT bahwa pelapor mencuri sandal di depan rumah warga," Kata Ade dalam keterangan, Sabtu (12/4/2025).

Karena tak mengakui perbuatannya pelaku AT bersama B dan E menyeret korban ke rumah kosong. Di rumah itulah korban dikeroyok oleh para pelaku hingga mengalami luka pada bagian kepala dan tangan.

"Setelah sampai di rumah kosong tersebut pelaku memukuli korban hingga korban mengalami luka memar pada bagian belakang kepala dan tangan pelapor disundut rokok pada bagian lengan tangan sebelah kanan oleh saudara AT," ucapnya.