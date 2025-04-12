Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Jakbar Disiksa hingga Dikencingi di Rumah Kosong Usai Dituduh Curi Sandal

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |13:09 WIB
Warga Jakbar Disiksa hingga Dikencingi di Rumah Kosong Usai Dituduh Curi Sandal
Ilustrasi Penganiayaan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Warga Jakarta Barat (Jakbar) berjenis kelamin Pria (DNS) disiksa hingga dikencingi oleh sekelompok orang usai dituduh mencuri sandal. Peristiwa itu terjadi di Tegal Alur, Kalideres.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, mulanya korban dituduh oleh satu orang pelaku insial AT karena mencuri sandal. Namun karena merasa tidak mencuri, korban tak mengakui perbuatannya.

"Awal kejadian pelapor (DNS) bertemu dengan pelaku di TKP saat itu pelapor dituduh oleh satu pelaku yang bernama AT bahwa pelapor mencuri sandal di depan rumah warga," Kata Ade dalam keterangan, Sabtu (12/4/2025).

Karena tak mengakui perbuatannya pelaku AT bersama B dan E menyeret korban ke rumah kosong. Di rumah itulah korban dikeroyok oleh para pelaku hingga mengalami luka pada bagian kepala dan tangan.

"Setelah sampai di rumah kosong tersebut pelaku memukuli korban hingga korban mengalami luka memar pada bagian belakang kepala dan tangan pelapor disundut rokok pada bagian lengan tangan sebelah kanan oleh saudara AT," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement