Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kurir Paket Tersesat di Gunung Hambalang, Petugas Damkar Turun Tangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |14:08 WIB
Kurir Paket Tersesat di Gunung Hambalang, Petugas Damkar Turun Tangan
petugas damkar evakuasi kurir paket (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi kurir paket yang tersesat di Gunung Hambalang, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Kurir tersebur tersesat karena mengikuti peta digital.

"Pelapor tersebut tersesat saat mengikuti maps," kata Komandan Regu (Danru) 3 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, M. Ridwan kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Jumat 11 April 2025 malam. Karena tidak mengetahui jalan dengan medan tanah serta tengah hutan akhirnya kurir paket tersebut menelpon Damkar meminta pertolongan.

"Si pelapor melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran untuk segera ditangani," jelasnya.

Timnya yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi kejadian. Sekitar 1 jam, kurir paket dan motornya berhasil dievakuasi oleh petugas.

"Berhasil dievakuasi oleh tim," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162112//petugas_pemadam_kebakaran-SAjm_large.jpg
Perekrutan 1.000 PJLP Damkar Dimulai Hari Ini, Begini Tahapan Pendaftaran hingga Tes Fisik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161550//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-OftH_large.jpg
Gubernur Pramono Pastikan Rekrutmen Damkar DKI Transparan dan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161423//petugas_damkar_kota_bogor-tRnq_large.jpg
Takut Ketahuan Selingkuh, Pria Ini Buang HP ke Setu hingga Tim Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/338/3159488//petugas_pemadam_kebakaran-pc3S_large.jpg
Viral! Petugas Damkar Usir "Setan" dari Tubuh Wanita yang Kerasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/338/3159032//petugas_damkar_saat_evakuasi_mayat_di_atap_plafon_perusahaan-4JBu_large.jpg
Mayat Pria Ditemukan Tersimpan di Atap Plafon Perusahaan, Kondisinya Bikin Merinding!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156768//kepala_batita_masuk_dalam_kaleng-d7Ay_large.jpg
Kepala Batita Terjepit Kaleng Biskuit, Keluarga Minta Bantuan Petugas Damkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement