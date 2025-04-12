Kurir Paket Tersesat di Gunung Hambalang, Petugas Damkar Turun Tangan

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi kurir paket yang tersesat di Gunung Hambalang, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Kurir tersebur tersesat karena mengikuti peta digital.

"Pelapor tersebut tersesat saat mengikuti maps," kata Komandan Regu (Danru) 3 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, M. Ridwan kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Jumat 11 April 2025 malam. Karena tidak mengetahui jalan dengan medan tanah serta tengah hutan akhirnya kurir paket tersebut menelpon Damkar meminta pertolongan.

"Si pelapor melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran untuk segera ditangani," jelasnya.

Timnya yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi kejadian. Sekitar 1 jam, kurir paket dan motornya berhasil dievakuasi oleh petugas.

"Berhasil dievakuasi oleh tim," pungkasnya.



(Awaludin)