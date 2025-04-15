KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Kasus Dana Hibah Pokmas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur (Jatim) pada Selasa (15/4/2025). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi dana hibat pokmas Jatim.

Penggeledahan itu pun dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

"Benar, penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," kata Tessa kepada wartawan.

Kendati begitu, Tessa belum bisa menjelaskan lebih detail perihal giat tersebut. Termasuk barang bukti yang disita dari kantor yang digeledah.

"Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menggeledah rumah mantan Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, di Jalan Wisma Permai, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (14/4/2025) siang. Penggeledahan terkait pengembangan penyelidikan kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim.