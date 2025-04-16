Efektif Atasi Sampah, DLH Tangsel Genjot Optimalisasi TPS 3R

TANGSEL - Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) menjadi garda terdepan dalam upaya pengurangan volume sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Salah satu TPS 3R yang dinilai berhasil menjalankan perannya secara konsisten adalah TPS 3R Vila Pamulang Mas 2, yang berada di RW 08, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang.

TPS yang juga dikenal sebagai Rumah Kompos ini telah beroperasi sejak tahun 2010, dan hingga kini tetap aktif melayani pengolahan sampah rumah tangga dari sekitar 1.000 kepala keluarga (KK) di lingkungan sekitarnya.

Menurut Pengurus TPS 3R Vila Pamulang Mas 2 Ahmad Ghozali Mukti, keberadaan TPS 3R ini merupakan solusi konkret dalam penanganan sampah rumah tangga di tingkat lingkungan perumahan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah saja, melainkan perlu keterlibatan aktif dari warga.

"Hal penting dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah harus didahului dengan adanya kehendak dan komitmen masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sampah rumah tangga secara semi mandiri secara operasional," kata Ghozali, Rabu (16/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa partisipasi warga diperlukan dalam menangani persoalan sampah. Sebab, dalam menangani masalah sampah bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah dan dinas terkait.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, bisa diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang kegiatannya diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal itu menjadi haluan operasional TPS 3R Vila Pamulang Mas 2 oleh para pengurus sebagai pekerja sosial dengan dibantu para pekerja teknis yang diberikan upah atau honorarium bulanan dan tunjangan-tunjangan lainnya.

"Bahwa persoalan sampah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah kota (Dinas) terkait, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat yang telah menciptakan sampah," ujarnya.