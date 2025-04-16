Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kejati Tetapkan Kabid LH Tangsel Tersangka Korupsi Sampah Rp25 Miliar, Ini Perannya

Hambali , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |21:16 WIB
Kejati Tetapkan Kabid LH Tangsel Tersangka Korupsi Sampah Rp25 Miliar, Ini Perannya
Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas LH Kota Tangsel TB Apriliandhi Kusumah Perbangsa ditetapkan tersangka (Foto: Hambali/Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kembali menetapkan seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah senilai Rp25 miliar pada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kali ini, Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan pada Dinas LH Kota Tangsel TB Apriliandhi Kusumah Perbangsa ditetapkan tersangka, Rabu (16/4/202525), usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai saksi.

"Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan penahanan terhadap tersangka TAKP selaku Kepala Bidang Kebersihan," kata Kasie Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Rangga Adekresna.

Sebelumnya, Kepala Dinas LH Wahyunoto Lukman dan Direktur PT EPP berinisial SYM lebih dulu ditetapkan tersangka dan langsung ditahan. TB Apriliandhi sendiri disebut berperan dalam proses awal administrasi hingga pelaksanaan proyek yang dikerjakan PT EPP.

Penyidik membeberkan sejumlah peran Kabid Kebersihan, di antaranya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui dan membiarkan PT EPP tidak melaksanakan pekerjaan pengelolaan sampah, tidak pernah melakukan monitoring terkait kesesuaian lokasi pembuangan sampah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176754/gedung_kpk-DQgl_large.jpg
KPK soal 57 Mantan Pegawai Ingin Kembali Bertugas: Tunggu Proses di KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174230/menteri_haji_dan_umrah-W8kt_large.jpg
Menteri Haji dan Umrah Datang ke KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172609/korupsi-0ivd_large.jpg
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Terkait Kasus Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172383/kpk-pmFz_large.jpg
KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168831/kpk-kC7E_large.jpg
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap Katalis di Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168820/icw-zNid_large.jpg
ICW Geruduk KPK Bacakan 11 Tuntutan Antikorupsi: Adili Koruptor Militer di Pengadilan Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement