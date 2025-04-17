Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,2 Guncang Barru Sulsel, Pusatnya di Darat

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |14:20 WIB
Gempa M4,2 Guncang Barru Sulsel, Pusatnya di Darat
Gempa Barru Sulsel (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Barru, Sulawesi Selatan, pada Kamis (17/4/2025), sekira pukul 13.35 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.37 Lintang Selatan - 120.03 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.2, 17-Apr-2025 13:35:02WIB, Lok:4.37LS, 120.03BT (40 km TimurLaut BARRU-SULSEL), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data

"Pusat gempa berada di darat 43 km timurlaut Bone, Kedlmn:6 Km Dirasakan (MMI) II-III Soppeng, II-III Sengkang," tutupnya.
 

(Awaludin)

      
