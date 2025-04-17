Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 98 Kg Sabu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |14:48 WIB
Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 98 Kg Sabu
Polisi bongkar jaringan narkoba internasional (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika internasional pada Rabu 16 April 2025. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 98 kilogram narkoba jenis sabu.

"Penangkapan terhadap pelaku pemasok tindak pidana narkotika jenis sabu jaringan internasional," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Sedianya, ada tiga terduga pelaku yang ditangkap polisi. Ketiganya ialah Saiful Ishak (40), Rifki Wahyudi (24) dan Riski Fajri (26). Ketiganya ditangkap di Sungai Raya Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh timur, Rabu 26 April 2025 malam.

Dari tangan pelaku, kata Eko, pihaknya berhasil mengamankan sejumlaj barang bukti yakni 98 bungkus sabu yang dimasukan ke dalam 4 plastik besar.

"Empat buah bungkus plastik besar warna biru yang berisikan masing-masing bungkus yaitu tas yang di dalam tas tersebut berisikan 98 bungkus yang diduga narkotika jenis sabu," katanya.

Selain itu, polisi juga mengamankan 2 unit HP merk Itel warna hitam, 1 unit HP merk Nokia warna abu-abu, 1 unit HP merk iPhone warna gold, 2 unit HL merk Samsung lipat warna putih, 1 unit mobil Isuzu Traga warna putih, 1 unit boat Oskadon.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645/narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617/narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement