Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Mensesneg: Bukan Perkara Masuk Kabinet

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan melakukan pertemuan lanjutan. Sebelumnya, mereka telah bertemu untuk bersilaturahmi pada Senin 7 April 2025 malam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo-Megawati hanya empat mata. Sehingga, kata Prasetyo, pihak Istana tidak mengetahui isi pertemuan keduanya.

"Kita nggak tahu ya, pembicaraannya kan hanya berdua, hanya 4 mata," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (17/4/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo pun menegaskan bahwa pertemuan Prabowo-Megawati bukan hanya sekedar masuk ke pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Tapi rasa-rasanya bukan perkara itu, tidak harus juga semua bergabung ke pemerintahan kan nggak juga," ujarnya.

Meski begitu, kata Prasetyo, Megawati masih tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). PDIP tidak mempermasalahkan jabatan Megawati di BRIN.

"Meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pribadi kan beliau juga masih sebagai pengarah BRIN, PDIP, jadi ya nggak ada masalah," pungkasnya.



