INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil M Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Lecehkan Ibu Hamil saat USG

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |15:54 WIB
Profil M Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Lecehkan Ibu Hamil saat USG
Profil M Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Lecehkan Ibu Hamil saat USG
JAKARTA - Profil M Syafril Firdaus, dokter kandungan yang lecehkan ibu hamil saat USG, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone. Peristiwa tersebut juga viral di media sosial.

Polisi juga telah menetapkan dokter Iril Firdaus yang melakukan kekerasan seksual kepada pasiennya sebagai tersangka. Tindakan bejat pelaku terjadi di luar fasilitas klinik resmi.

"MSF ini merupakan dokter kandungan yang memiliki izin praktik di beberapa rumah sakit di Garut. Namun, tindakan ini dilakukan di luar izin praktik resmi, yaitu di kediaman orangtua korban," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, dalam konferensi pers di Mapolres Garut, Kamis (17/4/2025).

Awalnya, tersangka melakukan tindakan medis kepada korban dengan melakukan suntik vaksin. Setelah tindakan itu selesai, MSF meminta korban untuk mengantarnya ke kostnya. Di lokasi itulah tersangka melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban.

"Setelah pemeriksaan di rumah korban selesai, tersangka meminta korban untuk mengantarkannya ke kosan. Di kosan itulah dugaan tindak pidana terjadi," ucapnya.

Adapun dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 10 orang sebagai saksi. Mereka yang diperiksa merupakan, orangtua korban, saudara korban, rekan dokter lain, serta seorang ahli psikologi.

"Selain itu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian korban saat kejadian dan dokumen catatan medis terkait," tuturnya.

Dr. M Syafril Firdaus menamatkan pendidikan spesialisnya di Universitas Padjadjaran (Unpad) dan berpraktik di Klinik Sekar Kusuma, Garut.

Dr  Iril Syahril juga sudah berkeluarga dengan dua anak. Dia juga aktif di media sosial sebelum akun-akunnya dihapus. Jadwal praktiknya biasanya Senin sampai Jumat sore dan Sabtu pagi.

 

1 2
      
