Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dokter Bejat, Harus Dihukum Berat! Saksikan Selengkapnya di INTERUPSI Malam Ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |16:14 WIB
Dokter Bejat, Harus Dihukum Berat! Saksikan Selengkapnya di INTERUPSI Malam Ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live di iNews
INTERUPSI iNews TV (Foto: Dok iNews TV)
A
A
A

DUNIA kedokteran Indonesia tengah diguncang kasus memalukan yang menyayat rasa keadilan dan nurani publik. Dua dokter yang seharusnya menjadi penjaga kesehatan dan pelindung pasien justru berubah menjadi predator dalam jas putih.

Kasus yang menjadi perhatian nasional ini akan dikupas tuntas dalam program INTERUPSI malam ini “Dokter Bejat, Harus Dihukum Berat!” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki dan para narasumber kredibel lainnya.  

Seorang dokter muda bernama Priguna Anugerah Pratama, yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Padjadjaran, diduga melakukan tindakan pemerkosaan seorang perempuan yang diketahui merupakan anak dari seorang pasien yang tengah dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung.

Peristiwa ini bukan hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan kedokteran, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Belum reda keterkejutan publik atas kasus tersebut, kini mencuat pula kabar yang tak kalah mencengangkan. Seorang dokter kandungan berinisial MSF diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya sendiri. 

Kedua kasus ini mencuat di tengah harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas etika profesi tenaga medis. Masyarakat mendesak agar tidak ada perlindungan terhadap pelaku hanya karena mereka mengenakan jas putih atau berasal dari institusi terhormat. Publik ingin proses tersebut berjalan adil, dan pelaku wajib dihukum berat. Lantas, bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap Priguna dan MSF?

Saksikan selengkapnya malam ini di INTERUPSI "Dokter Bejat, Harus Dihukum Berat" bersama para narasumber, dr. Makky Zamzami-Humas PB IDI, dr. Eva Sri Diana Chaniago-Ketua Gerakan Dokter Indonesia Bersatu, Maman Imanul Haq-Anggota Komisi VIII DPR RI,Erlinda-Pemerhati Perempuan & Anak, pukul 20.00 WIB, Live di iNews.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/1/3137419/program_interupsi-0hbo_large.jpg
“Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi” Saksikan Selengkapnya di INTERUPSI Malam Ini bersama Anisha Dasuki, Andi Azwan, Ade Armando dan para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137144/inews_tv-IoAw_large.jpg
“Usulan Wapres Diganti, Sudah Sesuai Konstitusi?” Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mugni dan Para Narasumber Kredibel Pukul 20.00 WIB, di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136791/rakyat_bersuara-YjmI_large.jpg
‘Purnawirawan Bergerak, Wapres Gibran Digertak’ di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono,  Arief Poyuono, Refly Harun dan Para Narasumber Kredibel di Bidangnya, Malam Ini Pukul 19.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133760/inews_tv-yoNP_large.jpg
“Jurus Yassierli Tangkal Badai PHK” di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih bersama Anita Dewi dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli  Ph.D. Malam Ini Pukul 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/1/3131978/program_inews_tv_kabinet_merah_putih-j9LF_large.jpg
Ngobrol Sehat Bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih, Malam Ini bersama Desvita Bionda Pukul 22.00 WIB, Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/1/3130084/program_30_menit_bersama_kabinet_merah_putih-N5Rj_large.jpg
30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih “Dari Aktivis Jadi Wamendag” Malam Ini Menghadirkan  Roro Esti M.Sc Pukul 22.00 WIB hanya di iNews
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement