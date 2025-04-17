Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sah, Prabowo Lantik Gubernur-Wagub Papua Pegunungan dan Babel

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |16:23 WIB
Sah, Prabowo Lantik Gubernur-Wagub Papua Pegunungan dan Babel
Presiden Prabowo Subianto lantik Gubernur-Wagub Papua Pegunungan dan Babel (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4/2025). Selain itu, Prabowo juga akan melantik Hidayat Arsani dan Hellyana sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk masa jabatan tahun 2025–2030.  

Para gubernur dan wakil gubernur yang dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. 

Keputusan yang dibacakan yaitu Keppres RI Nomor 39/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para kepala daerah yang dilantik.

"Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh kepala daerah. Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming diikuti oleh menteri dan undangan yang hadir.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
