Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Napi di Rutan Pekanbaru Dugem, DPR: Perlu Ada Evaluasi Atas Pengelolaan Rutan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |16:37 WIB
Napi di Rutan Pekanbaru Dugem, DPR: Perlu Ada Evaluasi Atas Pengelolaan Rutan
Napi di Rutan Pekanbaru Dugem (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti 14 orang narapidana di Rutan Pekanbaru, Riau, terlibat dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba. Ia menilai, kasus itu menunjukan perlu evaluasi mendasar dan komprehensif atas pengelolaan Rutan.

"Perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif atas pengelolaan Rutan. Komisi XIII akan segera panggil jajaran kementerian untuk mengkoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini,” kata Willy dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Menurut Willy, evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Berbagai permasalahan yang terjadi di lapas menurutnya perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia dapat dihasilkan. 

“Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir termasuk tentu kasus Lapas Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan ini. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR,” paparnya. 

Willy menegaskan permasalahan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya sehingga ada perbaikan. 

Ditambahkannya, anomali kelonggaran aturan yang tampak dari peristiwa di mana ada warga binaan yang joget-joget sambil konsumsi miras atau narkoba bukan hanya perlu dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas.

“Kita perlu temukan akar masalahnya beyond mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan,” tegas Willy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/340/3131444//tahanan_dugem-Iw09_large.JPG
Viral Rutan Pekanbaru Jadi Tempat Dugem dan Diduga ada Pesta Narkoba, 14 Tahanan di Tes Urine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/340/3131337//narapidana_rutan_pekanbaru_saat_dugem-JVen_large.jpg
Tahanan Dugem di Dalam Sel, Kepala Rutan Pekanbaru Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/340/3131143//tahanan_di_rutan_pekanbaru_saat_dugem-6xgM_large.jpg
Viral! Rutan Pekanbaru Diduga Jadi Tempat Dugem Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/38/3102919//jorge_martin-fGpx_large.jpg
Kisah Haru Jorge Martin, Juara Dunia MotoGP 2024 yang Bertobat Dugem hingga Bertemu sang Kekasih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement