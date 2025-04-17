Akui Ada Tawaran Uang, Wahyu Setiawan Sebut PAW Harun Masiku Mustahil

JAKARTA - Eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengaku mendapat tawaran uang untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota dewan. Namun, ia sudah menjelaskan, bahwa keinginan tersebut mustahil dilakukan.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap dan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan pendidikannya dengan terdakwa Hasto Kristiyanto, Kamis (17/4/2025).

Awalnya, Jaksa mencecar Wahyu soal usahanya agar komisioner KPU lainnya mau melaksanakan fatwa MA terkait pergantian caleg yang meninggal dunia. Di mana, PDIP bersikeras untuk menjadikan Harun sebagai caleg yang lolos dari dapil Sumsel 1 meski perolehan suaranya lebih rendah dari calon lainnya.

"Ada maksud ya, karena saudara di Komisioner KPU juga membantu meyakinkan masing-masing komisioner agar mau melaksanakannya putusan tersebut?," tanya Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Tidak, dalam dokumen-dokumen resmi kami bertujuh bulat tidak menerima permohonan tersebut, dan itu menurut hemat saya juga bisa dikonfirmasi oleh anggota KPU RI yang lain," jawab Wahyu.

"Kemudian, terkait dengan upaya itu tadi ada komunikasi antara saudara, Tio, Saiful, dan Donny, apakah ada terkait uang yang disiapkan utnuk memuluskan pengurusan tersebut?," tanya Jaksa lagi.

"Ada," timpal Wahyu.

"Siapa yang menyampaikan?," lanjut Jaksa bertanya.

"Ibu Tio," jawab Wahyu.