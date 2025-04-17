Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramai Kasus Pelecehan Dokter ke Pasien, Komisi III DPR: Apabila Bersalah Harus Ada Sanksi Pidana!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |16:57 WIB
Ramai Kasus Pelecehan Dokter ke Pasien, Komisi III DPR: Apabila Bersalah Harus Ada Sanksi Pidana!
Pelecehan Seksual (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyoroti maraknya peristiwa kekerasan seksual belakangan ini termasuk dugaan pelecehan oleh seorang dokter kandungan di Garut. Ia menilai, peristiwa pencabulan di layanan kesehatan itu sungguh sangat mencederai rasa aman rakyat. 

“Tempat yang seharusnya memberikan pelayanan kesehatan, malah justru menjadi tempat perlakuan tidak nyaman kepada pasien. Bagaimana rakyat bisa merasa sejahtera jika mereka tidak merasa aman di tempat yang harusnya memberikan kesembuhan,” kata Gilang dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, kasus pelecehan yang lagi-lagi melibatkan oknum dokter itu bukan sekadar kasus kriminal. Gilang pun menilai insiden ini menjadi bukti lemahnya sistem perlindungan masyarakat.

“Dan kita harapkan pengusutan kasus ini dapat berjalan secara profesional dan transparan. Apabila yang bersangkutan terbukti bersalah, harus diberikan sanksi pidana yang setimpal,” tuturnya.

Gilang menegaskan, negara harus hadir secara tegas dalam menjamin ruang-ruang publik bebas dari kekerasan. Terutama kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual.

“Ketika rakyat yang datang untuk berobat justru menjadi korban pelecehan, itu adalah pengkhianatan terhadap mandat pelayanan publik. Pemerintah harus introspeksi, bagaimana mungkin pelaku bisa berpraktik sekian lama tanpa ada pengawasan atau pengaduan yang ditindaklanjuti?” ungkap Gilang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177844//narkoba-zAme_large.jpg
Komisi XIII DPR Bentuk Panja Pengawasan Narkoba di Lapas Layak Didukung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177679//puan_maharani-HnYa_large.jpg
Kasus Influenza A Melonjak, Ketua DPR: Perkuat Sistem Waspada Dini di Seluruh Faskes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177540//dede_yusuf-VjIT_large.jpg
Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, DPR: Tunggu Respons Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177233//ammar_zoni-MyPd_large.jpg
DPR Bentuk Panja Usut Masalah Lapas, Kasus Ammar Zoni Jadi Pemicu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177232//dpr_ri-M7Ee_large.jpg
Komisi XIII DPR Desak Komnas Perempuan Lepas dari Komnas HAM Sesuai UU TPKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177196//mk-nfOF_large.jpeg
MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement