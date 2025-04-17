Partai Perindo Panaskan Mesin Politik untuk 2029, Konsolidasi Pemenangan Mulai dari Banten

KABUPATEN TANGERANG – Partai Perindo mulai memanaskan mesin politiknya menyambut pertarungan di Pemilu 2029. Langkah awal dimulai dengan konsolidasi pengurus wilayah dan daerah di Provinsi Banten, yang digelar di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

Konsolidasi ini menjadi langkah strategis partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini untuk memperkuat struktur dan kesiapan partai sejak dini. Dihadiri jajaran DPP, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Perindo dan seluruh pengurus dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Banten.

Wakil Ketua Umum II DPP Partai Perindo sekaligus Ketua Bappilu Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, konsolidasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang menyongsong pesta demokrasi 2029.

“Sudah sejak dini kita melakukan upaya-upaya konsolidasi dan prakondisi untuk pemenangan 2029. Intinya adalah menegaskan target kita, strategi kita dan tanggung jawab kita terhadap mekanisme aktivitas proses pemenangan Pemilu 2029. Mudah-mudahan 2029 kita akan mencapai target,” ujarnya dikutip, Kamis (17/4/2025).

Setelah Banten, DPP Partai Perindo dan Bappilu Partai Perindo akan terus bergerak ke berbagai daerah di Indonesia untuk konsolidasi pemenangan Pemilu 2029.

“Banten menjadi daerah pertama yang kita kunjungi dan kita berikan informasi serta diseminasi terkait berbagai hal soal pemenangan Pemilu. Nanti kita akan bergerak ke provinsi-provinsi lain,” tutur Ferry.

Kegiatan ini juga menghadirkan Konsultan Politik Nasional Eep Saefulloh Fatah yang memberikan wawasan strategis kepada para pengurus tentang dinamika dan peta politik nasional menuju 2029.

“Saya datang ke sini mau mengajak bapak, ibu dan teman-teman bekerja secara lebih terstruktur, terorganisir,” pungkasnya.