Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Usulan Larangan Siaran Langsung Sidang Pengadilan di Revisi KUHAP, Iwakum: Tak Sesuai Asas Persidangan Terbuka

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:41 WIB
Soroti Usulan Larangan Siaran Langsung Sidang Pengadilan di Revisi KUHAP, Iwakum: Tak Sesuai Asas Persidangan Terbuka
Larangan Siaran Langsung Sidang Pengadilan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menyoroti usulan advokat Juniver Girsang, agar revisi KUHAP melarang media melakukan siaran langsung persidangan tanpa izin pengadilan. Usulan itu ditolak Iwakum.

Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil menegaskan, suatu persidangan terdapat asas terbuka untuk umum. Kamil menyatakan, penyiaran secara langsung sesuai dengan asas persidangan terbuka yang dapat menjadi sarana kontrol terhadap transparansi dan keterbukaan.

“Melarang siaran langsung justru tidak sesuai dengan asas persidangan terbuka,” kata Kamil dalam keterangan tertulis, Senin (24/3/2025).

Kendati demikian, Kamil mengingatkan, asas persidangan di Indonesia terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu seperti kasus anak, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. 

Menurutnya, pembatasan siaran langsung justru tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, alasan larangan ini untuk mencegah saksi mengetahui keterangan saksi lain menjadi tidak beralasan.

Apalagi, kata dia, sistem pemeriksaan di persidangan, seorang saksi sudah lebih dulu dimintai keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik. Atas dasar itu, Kamil berkata, saksi tidak bisa begitu saja mengubah keterangan di dalam persidangan.

"Iwakum pun meminta pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan kembali aturan larangan siaran langsung dalam revisi KUHAP tersebut," terang Kamil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3164000//iwakum-0DZH_large.jpg
Iwakum Lawan Kriminalisasi Wartawan, Gugat Pasal 8 UU Pers ke MK demi Perlindungan Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3163852//dpr-DRWf_large.jpg
Bahas RKUHAP, Komisi III DPR Bakal Panggil KPK hingga Komnas HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155791//iwakum-PgtN_large.jpg
Iwakum Bantu Keimita, Siswa Berprestasi yang Viral Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Zonasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154660//dpr-kUAw_large.jpg
Geram Dituding Tak Transparan, Habiburokhman Minta Publik Menginap di DPR Pantau Revisi KUHAP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/337/3134540//wartawan-NXYq_large.jpg
Lindungi Wartawan, Iwakum Gandeng Ronny Talapessy Law Firm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/337/3126482//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-2SLP_large.jpg
Terima Surpres, Revisi KUHAP Bakal Dibahas Komisi III DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement