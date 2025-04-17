Bertemu Ketua KPU, Harun Masiku Bawa Foto Dirinya dengan Megawati dan Ketua MA Hatta Ali

JAKARTA - Mantan Ketua KPU, Arief Budiman pernah bertemu dengan buronan Harun Masiku. Dalam pertemuan itu, Harun membawa foto dirinya bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan eks Ketua MA, Muhammad Hatta Ali.

Awalnya, Jaksa menanyakan waktu pertemuan Arief dengan Harun Masiku. Namun, Arief mengaku lupa dan meminta dibacakan salah satu poin BAP-nya lantaran sudah termuat di dalamnya.

Jaksa kemudian membacakan BAP milik Arief dengan nomor 21 dengan tanggal 15 Januari 2025. Di dalamnya disebutkan, Harun datang ke Kantor KPU untuk menemuinya dengan maksud untuk menyerahkan putusan MA yang selanjutnya saya minta agar penyerahan tersebut dilaksanakan.

"'Bahwa sekitar September 2019 saya tidak ingat tanggalnya, yaitu setelah adanya pelaksanaan rapat pleno terbuka untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pada 31 Agustus 2019,” kata Jaksa membacakan BAP Arief, Kamis (17/4/2025).

“Saudara Harun Masiku pernah bertemu dengan saya di ruang rapat ketua atau ruang tamu ketua KPU pada waktu itu saudara Harun Masiku datang dengan tanpa membuat janji sebelumnya, melainkan langsung datang ke kantor KPU. Kebetulan pada waktu itu saya sedang ada waktu untuk menerima tamu, dan seingat saya saudara Harun Masiku datang bersama seseorang yang saya tidak kenal'. Betul ya?," lanjut Jaksa.

"Selanjutnya saudara Harun Masiku dan rekannya memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk meminta tolong agar permohonan yang secara formal telah disampaikan PDIP melalui surat nomor 2576/X/DPP/VIII/2019 kepada KPU dapat dibantu untuk direalisasikan," masih kata Jaksa membacakan BAP.

Dalam kesempatan tersebut, Harun Masiku juga membawa putusan MA nomor 57 tanggal 19 Juni 2019. Selain itu, Harun juga menunjukkan foto dirinya bersama dua pihak yang dimaksud.