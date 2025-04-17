Ketika Mahfud MD Puji Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengapresiasi peran Presiden RI, Prabowo Subianto dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih, dalam statemen-statemennya di luar negeri, Prabowo menekankan tuk memberantas korupsi

"Sekarang ini kalau berjalan sudah mulai baik nih di tingkat bawah, saya kira harus apresiasi juga Kejaksaan Agung dan kita juga tak boleh menafikan peran Pak Prabowo cukup bagus nih dalam mengungkap korupsi ini, terutama di dalam statemen-statemen-nya dan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam banyak kasus begitu," ujar Mahfud MD secara daring, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, korupsi merupakan persoalan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, begitu juga di dunia internasional. Namun, tak salah jika berharap penanganan kasus korupsi bisa dilakukan dengan baik, khususnya di Indonesia.

"Kita ini menghadapi soal berat masalah ekstra ordinary crime korupsi ini, namanya tetap di dunia internasional itu. Kita berharap tentu, kita juga harus apresiasi yang baik juga, kita apresiasi Pak Prabowo sekarang dan tingkatkan lagi dong, pidato-pidatonya itu, bahwa sampai hari ini masih tegas di luar negeri, pokoknya Indonesia tak boleh ada korupsi, kita sikat, ini di luar negeri," tuturnya.