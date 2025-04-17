Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Reshuffle, Golkar: Prabowo Takkan Pertaruhkan Kepentingan Rakyat demi Lindungi 1-2 Orang

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |21:31 WIB
Singgung Reshuffle, Golkar: Prabowo Takkan Pertaruhkan Kepentingan Rakyat demi Lindungi 1-2 Orang
Waketum DPP Partai Golkar, Idrus Marham (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo Subianto bakal mereshuffle kabinetnya, jika ditemukan ada menteri yang tidak memiliki kinerja baik. Prabowo, menurutnya, merupakan sosok tidak akan pandang bulu menerapkan upaya tersebut kepada siapapun menterinya.

Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden tentu menginginkan kepemimpinannya itu bisa berhasil. Sehingga, jika ada menterinya yang tidak memiliki kinerja yang baik atau bahkan ada yang tersangkut kasus hukum, Prabowo pasti langsung menggantinya.

"Saya punya keyakinan apabila dua hal ini tidak dipenuhi oleh Menteri, siapapun dia, termasuk misalkan menteri-menteri yang kemarin pada periode Pak Jokowi, siapapun dia pasti akan direshuffle," kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Sebagai sosok yang telah mewakafkan dirinya untuk Bangsa dan Negara, Idrus yakin Prabowo akan bersikap tegas kepada siapapun para pembantunya yang dinilai bisa menghambat kerja-kerja pemerintahannya.

"Saya punya keyakinan, karena Pak Prabowo tidak akan mungkin mempertaruhkan kepentingan rakyat, mempertaruhkan masa depan Bangsa hanya sekadar melindungi satu dua orang di kabinetnya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
