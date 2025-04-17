Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penjelasan KPK soal Motor Royal Enfield Ridwan Kamil Belum Dipindahkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |19:50 WIB
Penjelasan KPK soal Motor Royal Enfield Ridwan Kamil Belum Dipindahkan
Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield milik eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Kendati begitu, motor tersebut masih berada di tangan Ridwan Kamil dengan status titip rawat penyitaan. 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, titip rawat penyitaan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Sebagaimana diatur dalam KUHAP, penyidik berwenang untuk menempatkan barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) atau melakukan titip rawat atas barang yang disita kepada pihak lain, dalam hal ini pemilik/penguasa barang tersebut," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (17/4/2025). 

Dalam proses tersebut, Tessa menjelaskan, baik penyidik, penerima titip rawat, serta saksi lainnya, juga menandatangani Berita Acara (BA) titip rawat penyitaan. 

Dalam BA itu, pihak penerima titip rawat penyitaan berkewajiban menjaga barang bukti yang dititip untuk dirawat secara baik. Selain itu, apa bila barang titipan dibutuhkan penyidik untuk  kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, maka harus segera diserahkan dalam kondisi sama seperti saat awal penitipan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177864/lisa-n7XO_large.jpg
Lisa Mariana Akan Diperiksa sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement