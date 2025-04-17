Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Kartini 2025, Kementerian PPPA: Perempuan Pilar Utama Pembangunan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |19:05 WIB
JAKARTA - Asisten Deputi Pembangunan Manusia, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati menyebut, perempuan merupakan aset bangsa yang menjadi pilar utama pembangunan.

Hal itu diutarakan Ayu Laksmiadi dalam webinar menyambut Hari Kartini, bertajuk Kartini Hebat, Keluarga Sehat: Peran Gizi dalam Kehidupan Perempuan, yang digelar PNM bersama Kementerian PPPA.

“Perempuan jadi punya posisi tawar jika memiliki penghasilan dan mandiri secara finansial,” ujar Ayu Laksmiadi, Kamis (17/4/2025).

Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati menambahkan perempuan berpenghasilan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pendidikan, gizi, dan pengasuhan anak yang lebih baik.

“Ibu yang sehat akan melahirkan anak-anak yang hebat. Ibu yang hebat melahirkan anak sehat, keluarga akan menjadi kuat, begitu juga dengan Indonesia,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Dokter Spesialis Gizi dr Ayu Diandra Sari juga membagikan tips gizi sehat kepada perempuan agar mampu mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

“Perempuan yang sehat adalah kunci untuk menciptakan dirinya menjadi cerdas dan mandiri demi meningkatkan kesejahteraan keluarga,” jelasnya.

Sebagai perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan pengusaha ultra mikro, PNM terus berupaya meningkatkan literasi nasabah binaannya agar dapat mendukung pembangunan manusia berkualitas.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan komitmen perusahaan dalam mendorong perempuan Indonesia menjadi agen perubahan dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.

 

