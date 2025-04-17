Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Retreat Kepala Daerah Gelombang 2, Mendagri: Ada Beberapa Skenario!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |19:10 WIB
Retreat Kepala Daerah Gelombang 2, Mendagri: Ada Beberapa Skenario!
Retreat Kepala Daerah Gelombang 2, Mendagri: Ada Beberapa Skenario!
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemerintah telah membuat skenario terkait retreat Kepala Daerah gelombang dua. Retreat Kepala Daerah gelombang satu telah dilaksanakan pada 21-28 April 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

"Nanti ini akan ditambah yang dua ini jadi sudah kita buat skenario nanti kita tambah yang dua ini, nanti kita sampaikan," ujar Tito dalam keterangannya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dia mengatakan, bahwa Kemendagri telah membuat skenario tempat yang akan digunakan untuk retreat Kepala Daerah gelombang dua.

"Nanti akan ada beberapa skenario,"ujar Tito Karnavian yang juga merupakan mantan Kapolri.

Sementara hari ini, Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Papua Pegunungan dan Bangka Belitung. Tito mengatakan pelantikan kedua pasangan Kepala Daerah itu.

"Bangka Belitung dengan Gubernur Papua Pegunungan ya yang dulu sempat digugat dan kemudian ditolak gugatannya karena diproses, sudah diajukan oleh KPUD kemudian DPRD provinsi masing-masing, Babel dan Papua Pegunungan dan hari ini disiapkan untuk pelantikan setelah beliau kembali dari luar negeri," jelas Tito.

 

