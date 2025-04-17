Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Siswa di Bali Tak Bisa Baca tapi Lancar Bermedsos, Ketua DPR: Perlu Perhatian Serius

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |20:45 WIB
Ratusan Siswa di Bali Tak Bisa Baca tapi Lancar Bermedsos, Ketua DPR: Perlu Perhatian Serius
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin terhadap temuan adanya ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buleleng, Bali, yang belum dapat membaca dengan lancar namun lancar ber-media sosial (medsos). Ia mengatakan, temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar pendidikan di Indonesia.

"Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kemajuan teknologi, ekonomi masa depan, dan SDM unggul, jika masih ada anak-anak SMP yang belum mampu membaca dengan lancar? Ini bukan sekadar isu pendidikan, ini adalah tantangan besar dalam upaya kita meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Puan Maharani, Kamis (17/4/2025).

Puan sepakat dengan hal tersebut dan berharap temuan ini mendapat tindak lanjut secepatnya. “Kemampuan membaca merupakan fondasi dasar dalam untuk hidup masyarakat. Temuan di Buleleng Bali ini menjadi refleksi dari ketimpangan layanan pendidikan dan perlunya perhatian serius dari semua pemangku kepentingan,” tuturnya.

Puan khawatir ketika hak dasar seperti literasi belum terpenuhi, maka hal tersebut akan berdampak pada masa depan anak-anak. "Ketika kemampuan membaca belum tercapai secara merata, kita harus introspeksi bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam tata kelola pendidikan kita,” ucap Puan.

Berdasarkan keterangan Pemda setempat, siswa-siswa di Buleleng yang belum lancar membaca itu juga dinilai kurang motivasi diri untuk belajar. Puan meyakini anak-anak yang belum bisa membaca tersebut sebenarnya memiliki potensi yang baik. 

 

