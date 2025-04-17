Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Indonesia Rindu Juara Piala Sudirman, Jumat 18 April 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |20:54 WIB
Saksikan Morning Zone Indonesia Rindu Juara Piala Sudirman, Jumat 18 April 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Indonesia Rindu Juara Piala Sudirman
A
A
A

JAKARTA – Piala Sudirman 2025 akan dihelat di Xiamen, China, pada 27 April-4 Mei 2025. Gelar juara tersebut akan diperebutkan oleh 16 negara, di mana ada delapan tim yang diunggulkan.

Negara-negara yang berhak tampil di Piala Sudirman 2025 merupakan tim-tim terbaik yang tampil gemilang selama mengikuti turnamen bulu tangkis beregu campuran yang berlangsung di berbagai kontinental di 2025. Kualifikasi digelar di lima zona yakni Asia, Eropa, Pan Amerika, Oseania, dan Afrika.

Karena Piala Sudirman 2025 berlangsung di China, maka negeri Tirai Bambu itu otomatis lolos langsung ke turnamen tersebut. Lalu perwakilan Zona Asia lainnya ada Indonesia yang baru saja juara Badminton Asia Mixed Team Championship 2025.

Dalam sejarah turnamen ini, baru hanya ada tiga negara saja yang keluar sebagai juara. Selain Indonesia, dua negara lain yang pernah mengangkat trofi adalah China dan Korea Selatan.

Indonesia sendiri baru mengamankan satu gelar yang didapat pada edisi pertama tahun 1989 di Jakarta. Saat itu skuad Merah-Putih mengalahkan Korea Selatan untuk menjadi juara.

Lantas, bagaimana peluang Indonesia Piala Sudirman 2025?

Saksikan Morning Zone edisi Jumat 18 April 2025 Indonesia Rindu Juara Piala Sudirman, bersama narasumber Pengamat Bulutangkis Bagas Abdiel dan Redaktur Okezone.com Wikanto Arungbudoyo dengan dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com.

(Fahmi Firdaus )

      
