Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Komisioner KPU Dengar Obrolan Uang Suap Harun Masiku Bersumber dari Hasto

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |21:01 WIB
Eks Komisioner KPU Dengar Obrolan Uang Suap Harun Masiku Bersumber dari Hasto
Eks Komisioner KPU Dengar Obrolan Uang Suap Harun Masiku Bersumber dari Hasto
A
A
A

JAKARTA - Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengklaim pernah mendengar percakapan yang membahas uang suap yang diterimanya berasal dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Demikian diutarakan Wahyu saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.

"Saudara saksi, mengenai sumber duit, apakah saudara  juga pernah mendengar orang menyatakan bahwa duit itu bersumber dari Pak Hasto?," tanya Jaksa ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4/2025).

"Pernah," jawab Wahyu.

"Siapa yang menyampaikan kepada saudara?," tanya Jaksa lagi.

"Antara Donny dan Saeful," timpal Wahyu.

Jaksa kemudian mencecar bagaimana proses penyampaian dan waktu dari hal tersebut. Wahyu mengaku, hal tersebut ia dengar dari percakapan antara Donny dan Saeful.

"Kapan itu?,"  tanya Jaksa.

"Pada waktu saya diamankan di KPK itu saya merokok, jadi pada waktu saya merokok, mereka ngobrol," jawab Wahyu.

"Apa disampaikan?," lanjut Jaksa bertanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/622/3177675//hari_asuransi-JNkh_large.jpg
Literasi Jadi Kunci Utama Bangun Kepercayaan terhadap Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169//survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132//pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162779//ketum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri_dan_sekjen_hasto-ToLF_large.jpg
Ini Momen Megawati saat Tunjuk Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162762//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-0bVa_large.jpg
Breaking News! Hasto Kristiyanto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDI Perjuangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement