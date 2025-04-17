Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menhut Raja Juli: Silahkan Kelola Hutan tapi Jaga Konservasi Alam!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |22:18 WIB
Menhut Raja Juli: Silahkan Kelola Hutan tapi Jaga Konservasi Alam!
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni
A
A
A

KALTENG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ingin seluruh perusahaan yang diberikan izin mengelola hutan bisa tetap produktif, tapi tetap menjaga dan memperhatikan konservasi alam.

Hal ini dikatakan Menhut ketika meninjau salah satu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang telah bersertifikasi baik. Peninjauan ini dilakukan di di Sampit, Kalimantan Tengah, Kamis (17/4/2025).

Menhut menyinggung soal Indonesia yang terkenal dengan pusat ilegal logging, sehingga PBPH kerap identik dengan kerusakan alam. Kendati demikian, ia meyakini stigma itu perlahan akan hilang karena saat ini terdapat PBPH bersertifikasi baik yang secara bersamaan konservasi alam tetap terjaga.

"Jadi PBPH itu identik dengan kerusakan alam dan penebangan hutan, tidak bisa dipungkiri memang itu terjadi,"ujarnya.

"Namun, banyak juga ternyata pengalaman-pengalaman positif dimana perusahaan PBPH justru dapat memproduksi sesuatu yang produktif tapi secara bersamaan konservasi alam tetap terjaga baik," lanjut Menhut.

Menhut berharap, PBPH dengan sertifikasi baik ini dapat menjadi contoh khususnya bagi PBPH lain di Kalimantan Tengah. Tidak hanya dapat berproduksi dengan baik, namun juga perlu menjaga dan melestarikan alam.

"Seperti yang tadi saya kunjungi dengan berbagai dengan berbagai macam metode dan pengetahuan, kerja keras dan komitmen, menjadi contoh bahwa mungkin sekali sebuah perusahaan dan melibatkan masyarakat juga, menjadi produktif tapi pada saat yang bersamaan dapat menjaga alam," ujar Raja Juli.

 

Topik Artikel :
Raja Juli Antoni Hutan Kemenhut
