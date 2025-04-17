Pemprov Jakarta Catat Belasan JPO Rusak, Bakal Masuk Program Pemeliharaan Tahun Ini

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mencatat sebanyak 11 jembatan penyebrangan orang (JPO) bernasib sama seperti jembatan rusak di Daan Mogot, Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang viral beberapa waktu lalu. Belasan jembatan ini masuk program pemeliharaan tahun anggaran 2025.

"Ada beberapa data JPO yang telah dilakukan pengecekan dan akan dilakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan JPO oleh Dinas Bina Marga pada TA 2025," ucap Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Bina Marga, Wiwik Wahyuni kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Wiwik menjelaskan belasan JPO itu tersebar di masing-masing Kota Administratif. Adapun jumlah terbanyak berada di kawasan Jakarta Selatan.

Di Jakarta Pusat jembatan yang butuh pemeliharaan di antaranya JPO Pasar Kenari dan JPO Pengadilan DKI Jakarta. Di Jakarta Utara yaitu JPO Bandengan dan JPO Harco.

Kemudian Jakarta Barat JPO Rumah Pompa Departemen Agama dan JPO Warung Gantung. Selanjutnya di Jakarta Selatan JPO Masjid Rata Pondok Indah, JPO SDN 03 Pejaten dan JPO Pasar Minggu BSI.