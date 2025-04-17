Macet Parah sejak pagi di Jakarta Utara, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara mengalami kemacetan sejak pagi pada Kamis 17 April 2025. Kemacetan disebabkan karena antrean keluar masuk kendaraan truk di gerbang pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jakarta Utara.

"Antrean masuk gerbang NPCT 1," kata kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara AKBP Donni Bagus Wibisono saat dihubungi, Kamis (17/4/2025).

Donni mengaku kepadatan kendaraan di sepanjang ruas jalan tersebut telah berlangsung sejak dini hari. Kata dia, siang arus lalu lintas perlahan mulai lancar.

"(Macet) Dari dini tadi. (Kalau siang ini) Masih berjalan perlahan," tuturnya.

Ia menyebut untuk mengurai kemacetan ini pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas pengalihan arus. Selain itu, menempatkan anggota di titik-titik kemacetan.

"Penempatan anggota di lapangan, pengaturan, pengalihan kendaraan kecil melalui jalur alternatif dan mengimbau pengguna jalan di lapangan dan melalui medsos," ujarnya.



(Arief Setyadi )