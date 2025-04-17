Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin di Tol Sedyatmo Jakut Dialihkan Imbas Macet Parah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |15:30 WIB
Lalin di Tol Sedyatmo Jakut Dialihkan Imbas Macet Parah
PT Jasa Marga melakukan pengalihan lalu lintas di jalan Tol Sedyatmo, arah Jakarta (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - PT Jasa Marga melakukan pengalihan lalu lintas di jalan Tol Sedyatmo, arah Jakarta, pada Kamis (17/4/2025). Hal ini dilakukan imbas kemacetan kendaraan di jalur arteri akibat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang berdampak ke Jalan Tol Sedyatmo, Jakarta Utara.

"Atas diskresi Kepolisian, secara situasional dilakukan pengalihan lalu lintas bagi pengguna jalan yang menggunakan jalur bawah Jalan Tol Sedyatmo, tepatnya di KM 28 arah Jakarta," kata Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Plaza Tol Cililitan, Panji Satriya dalam keterangan.

Ia menyampaikan, penggunaan jalan dialihkan menggunakan jalur atas dan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Tol Lingkar Luar Barat atau Penjaringan-Kebon Jeruk untuk menghindari kepadatan.

"Pengguna jalan juga dapat memanfaatkan alternatif lain melalui Ruas Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran atau jaringan Jalan Tol JORR2 melalui akses masuk di KM 32+800," ujarnya.

Akibat kepadatan kendaraan ini, pihaknya memohon maaf karena menimbulkan ketidaknyamanan yang terjadi. Petugas Jasa Marga dan Kepolisian akan terus memantau perkembangan lalu lintas dan melakukan pengaturan yang dibutuhkan. 
 

(Arief Setyadi )

      
