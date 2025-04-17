205 Polisi dan Gegana Diterjunkan Amankan Gereja Katedral Jelang Paskah

JAKARTA - Polisi mengerahkan sebanyak 205 personel untuk mengamankan perayaan Pekan Suci Paskah di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Polisi juga melibatkan tim penjinak bom hingga anjing pelacak.

“205 personel yang kita kerahkan di Gereja Katedral. Tim penjinak bom dan K-9 juga kita kerahkan,” kata Kapolsek Sawah Besar, Kompol Rahmat Himawan, Kamis (17/4/2025).

Rahmat menjelaskan, sejauh ini belum ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. Ia menuturkan, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan apabila lalu lintas di sekitaran Gereja Katedral mengalami kepadatan.

“Tidak ada rekayasa lalin, mengalir saja mengikuti situasi di lapangan,” katanya.

Untuk kantong parkir, ia menambahkan, para jamaah akan diarahkan untuk memarkirkan kendaraannya di sejumlah titik yang sudah disiapkan.

“Kita arahkan jemaat pakai (parkir) di Santa Ursula dan Masjid Istiqlal,” jelas dia.

(Arief Setyadi )