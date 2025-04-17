JAKARTA - Lalu lintas di Jalan Yos Sudarso yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok masih mengalami kemacetan panjang. Bahkan macet sudah terjadi sejak malam hari.
Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Donni Bagus Wibisono mengatakan, polisi pun menyiapkan jalur alternatif bagi para pengendara.
“Polres Metro Jakarta Utara sudah menyiapkan jalur alternatif untuk kendaraan kecil,” kata AKBP Donni Bagus Wibisono kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Ia mengimbau agar para pengendara dapat menghindari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok apabila tidak ada kepentingan.
“Kita mengimbau kalau tidak ada kepentingan kegiatan disekitaran pelabuhan, lebih baik hari ini hindari (kawasan Pelabuhan Tanjung Priok),” ujar dia.
Berikut rute alternatif bagi kendaraan kecil:
1. Dari Cilincing menuju ke Jalan Yos sudarso:
TL Jaya ke kiri-Simpang Lima Semper-Plumpang Pasar Ular ke kiri-Jalan Yos Sudarso arah kelapa gading.
Dari Pasar Ular ke kanan menuju ke Polres Jakarta Utara atau ke arah RS koja atau Jalan Yos Sudarso.