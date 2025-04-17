Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Macet Horor di Tanjung Priok Sejak Malam Hari, Pengendara Bisa Lewat Rute Ini!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |16:47 WIB
Macet Horor di Tanjung Priok Sejak Malam Hari, Pengendara Bisa Lewat Rute Ini!
Macet Horor di Tanjung Priok Sejak Malam Hari, Pengendara Bisa Lewat Rute Ini/ist
A
A
A

JAKARTA - Lalu lintas di Jalan Yos Sudarso yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok masih mengalami kemacetan panjang. Bahkan macet sudah terjadi sejak malam hari.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Donni Bagus Wibisono mengatakan, polisi pun menyiapkan jalur alternatif bagi para pengendara.

“Polres Metro Jakarta Utara sudah menyiapkan jalur alternatif untuk kendaraan kecil,” kata AKBP Donni Bagus Wibisono kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia mengimbau agar para pengendara dapat menghindari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok apabila tidak ada kepentingan.

“Kita mengimbau kalau tidak ada kepentingan kegiatan disekitaran pelabuhan, lebih baik hari ini hindari (kawasan Pelabuhan Tanjung Priok),” ujar dia.

Berikut rute alternatif bagi kendaraan kecil:

1. Dari Cilincing menuju ke Jalan Yos sudarso:

TL Jaya ke kiri-Simpang Lima Semper-Plumpang Pasar Ular ke kiri-Jalan Yos Sudarso arah kelapa gading.

Dari Pasar Ular ke kanan menuju ke Polres Jakarta Utara atau ke arah RS koja atau Jalan Yos Sudarso.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177614//daehoo-Ylev_large.jpg
Profil Na Daehoon, Pria Asal Korea yang Mualaf dan Diduga Diselingkuhi Jule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177626//ikan_gabus-y0g1_large.jpg
Viral Tugu Ikan Gabus di Exit Tol Bekasi, Netizen: Ikan Gabus No, Ikan Gabagus Yess!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/65/3177647//timothy-G4MO_large.jpg
Viral Meninggalnya Timothy Anugerah, Universitas Udayana Tindak Tegas Semua Bentuk Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177625//porsche_halal-06yX_large.jpg
Viral Porsche Halal Berisi Ayat Kursi, Cuma Boleh Putar Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/624/3177607//mbappe-fyC5_large.jpg
Viral Bocah SMP Mirip Kylian Mbappe Lahap Makan MBG, Netizen: Kylian Mbege
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177524//viral-ugej_large.jpg
Habib Nabiel: Undang Artis Puluhan Juta Bisa, Ada Kiai Dikasih Uang Dibilang Mata Duitan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement