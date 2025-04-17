Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli dan MNC Land Gelar Operasi Katarak Gratis di Sekitar KEK MNC Lido City

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |19:19 WIB
BOGOR MNC Peduli didukung MNC Land menggandeng RS Islam Assyifa melakukan screening gratis deteksi dini untuk calon peserta operasi katarak gratis yang menargetkan untuk 100 orang peserta. Hal ini untuk mempermudah akses pemeriksaan mata kepada masyarakat pra sejahtera di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemeriksaan dan operasi katarak ini merupakan bentuk kepedulian MNC Group melalui MNC Peduli dan dapat terlaksana oleh dukungan dari masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini MNC Peduli dan MNC Land melanjutkan terus program sosial, lingkungan dan kesehatan warga masyarakat sekitar KEK Lido," kata GM Town Management KEK MNC Lido City, Syaiful Ardiansyah, Kamis (17/4/2025).

Banyak masyarakat di pedesaan yang terindikasi katarak di daerah pedesaan karena kurangnya pengetahuan dalam melindungi diri khususnya mata terhadap paparan langsung sinar matahari setiap harinya saat melaksanakan aktivitas pekerjaan sebagai petani atau menggarap ladang.

"Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat terbantu dari akses kesehatan terutama pemeriksaan katarak. Kita ketahui bahwa lebih dari 80 persen gangguan penglihatan di Indonesia diakibatkan kararak yang tentunya akan mengganggu aktivitas, produktivitas masyarakat," jelasnya.

Kendala terbesar bagi masyarakat pra sejahtera untuk mendapatkan diagnosa atas keluhan yang diderita adalah akses yang terbatas dalam melakukan pemeriksaan secara dini.

"Jadi kita harapkan dengan adanya kegiatan ini MNC Peduli dan MNC Land bisa membantu masyarakat untuk akses kegiatan tersebut terutama untuk akses operasi katarak yang Insya Allah kita juga bekerjasama dengan RS Islam Assyfa Sukabumi," ungkapnya.

Dengan adanya pemeriksaan dini secara gratis bagi masyarakat prasejahtera yang tidak memiliki BPJS ini, maka diharapkan masyarakat dapat lebih awal melakukan pencegahan terjadinya katarak dengan pola hidup yang sehat.

"Kegiatan seperti ini terus berjalan dan harapan MNC Land dan MNC Group ini dapat bisa membantu masyarakat secara produktivitasnya otomatis juga kita kan kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus ini tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita juga berharap juga dukungan dari masyarakat sekitar kita harapkan saling sinergi," harapnya.

 

KEK Lido MNC Land MNC Peduli
