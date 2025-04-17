Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belanja di Mal, Wanita Ini Nekat Menipu Bayar Pakai Bukti Transfer Palsu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |21:03 WIB
Belanja di Mal, Wanita Ini Nekat Menipu Bayar Pakai Bukti Transfer Palsu
Ilustrasi penipuan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral adanya aksi dugaan penipuan yang dilakukan perempuan bernama Tessa NA (31) di kawasan Pondok Indah Mall (PIM) 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bermodus mengedit bukti transfer. Perempuan tersebut telah diciduk polisi dan kasusnya berujung damai.

"Pastinya kami sudah tindaklanjuti dengan mengamankan (pelaku) kemudian sudah memanggil pemilik. Namun demikian, dari pemilik tidak menuntut," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi pada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, dugaan aksi penipuan itu terjadi pada Jumat, 11 April 2025 lalu di sebuah toko pakaian di PIM 2, yang mana aksi penipuan yang dilakukan Tessa terekam kamera CCTV toko dan videonya sempat viral di media sosial. Tessa diamankan polisi pada Selasa, 15 April 2025 kemarin di sebuah hotel kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam rekaman CCTV, Tessa kala itu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna merah muda, dia sibuk mengutak-atik ponselnya guna mengedit bukti transfer. Bukti transferan yang telah diedit itu lantas ditunjukan Tessa ke penjaga toko pakaian saat dia hendak melakukan pembayaran pakaian menggunakan metode transfer M-Banking.

Bukti transfer senilai Rp2.186.400 itu sejatinya telah diedit Tessa, padahal Tessa tak pernah membayar pakaian yang dibelinya. Pihak toko baru menyadari telah ditipu setelah ditemukan selisih antara total penjualan barang dan pemasukan uang.

"Lalu penjaga kasir mengecek CCTV outlet tersebut dan ditemukan orang yang diduga melalukan tindak pidana penipuan," tutur Nurma.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160508/penipuan-YU1X_large.jpg
Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement