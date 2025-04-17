Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Macet Horor di Tanjung Priok, Polisi Buat Sodetan Urai Kepadatan Truk Malam Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |22:02 WIB
Macet Horor di Tanjung Priok, Polisi Buat Sodetan Urai Kepadatan Truk Malam Ini/ist
Macet Horor di Tanjung Priok, Polisi Buat Sodetan Urai Kepadatan Truk Malam Ini/ist
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap penyebab kemacetan parah di ruas Tol Wiyoto Wiyono disebabkan oleh aktivitas bongkar muat kontainer serentak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan kepadatan lalu lintas di jalur tersebut sudah terjadi sejak Rabu (16/4) malam.

“Iya jadi itu (kemacetan) udah dari semalam ya, nah penyebabnya itu terjadi aktivitas bongkaran secara serentak di pelabuhan,” kata Argo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Argo mengatakan, saat truk kontainer itu masuk secara bersamaan ke pelabuhan, wilayah penyangga di lokasi tidak dapat menampung seluruh kontener.

“Nah, karena serentak, truk itu masuk bersamaan, jadi gak muat bufferzone-nya,” ujar dia.

Saat ini, kata dia, pihaknya melakukan upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan membuka jalur di dalam tol.

Seperti dengan dibuatkan jalur di sejumlah lokasi agar bisa dipakai untuk kendaraan penumpang atau kendaraan pribadi agar bisa keluar dari kemacetan tersebut.

“Dari dalam tol bakal dibuat sodetan, di wilayah bandara lokasi yang bisa dilakukan sodetan di tol agar bisa mengurai kendaraan kecil. Karena truk truk besar itu tidak bisa ngapa ngapain,” ungkapnya.

 

