Bentrok Kelompok di Depok, 7 Pemuda Ditangkap!

JAKARTA - Bentrokan antar kelompok terjadi di Jalan Raya Bogor, Depok sore tadi. Sebanyak tujuh orang ditangkap polisi.

“Untuk sementara jumlah yang kita amankan sebanyak 7 orang,” kata Kapolsek Sukmajaya, AKP Rizky Firmansyah kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Rizky menjelaskan, untuk kronologi dari peristiwa bentrokan yang terjadi saat ini masih didalami oleh pihaknya.

Dia menerangkan, bentrok antar kelompok itu melebar ke tengah jalan. Bentrokan itu sempat menutup jalan.

“Awalnya di pinggir lahan ruko, akhirnya melebar sampai ke tengah jalan. Sempat sedikit menutup jalan, karena memang warga atau pengendara motor takut ya akhirnya mereka mengerem kendaraannya,” ujar dia.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa akibat bentrokan itu. Namun, pihaknya menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam (sajam) golok dan stik golf.

“Untuk korban sementara nihil sedang kita dalami juga korbannya. Namun sepertinya tidak ada korban. Barang bukti ada beberapa sajam berupa golok, stik golf,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )