Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bentrok Kelompok di Depok, 7 Pemuda Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |22:23 WIB
Bentrok Kelompok di Depok, 7 Pemuda Ditangkap!
Bentrok Kelompok di Depok, 7 Pemuda Ditangkap!
A
A
A

JAKARTA - Bentrokan antar kelompok terjadi di Jalan Raya Bogor, Depok sore tadi. Sebanyak tujuh orang ditangkap polisi.

“Untuk sementara jumlah yang kita amankan sebanyak 7 orang,” kata Kapolsek Sukmajaya, AKP Rizky Firmansyah kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Rizky menjelaskan, untuk kronologi dari peristiwa bentrokan yang terjadi saat ini masih didalami oleh pihaknya.

Dia menerangkan, bentrok antar kelompok itu melebar ke tengah jalan. Bentrokan itu sempat menutup jalan.

“Awalnya di pinggir lahan ruko, akhirnya melebar sampai ke tengah jalan. Sempat sedikit menutup jalan, karena memang warga atau pengendara motor takut ya akhirnya mereka mengerem kendaraannya,” ujar dia.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa akibat bentrokan itu. Namun, pihaknya menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam (sajam) golok dan stik golf.

“Untuk korban sementara nihil sedang kita dalami juga korbannya. Namun sepertinya tidak ada korban. Barang bukti ada beberapa sajam berupa golok, stik golf,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bentrokan tawuran bentrok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170880//papua-vdkQ_large.jpg
Breaking News! Kerusuhan Hebat Landa Yalimo, Pasukan Elite TNI Bertaruh Nyawa Selamatkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166795//mapolres-fzOP_large.jpg
Situasi di Mapolres Metro Bekasi Kota Kondusif, Pengamanan Tetap Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/338/3166120//demo-62G9_large.jpg
Dipukul Mundur Brimob, Massa Aksi Semakin Bertambah dan Beri Perlawanan di Kawasan Petamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843//tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161830//tawuran-zZEG_large.jpg
Empat Bang Jago di Kramat Sentiong Ditangkap, Polisi Sita Sebilah Celurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/519/3152850//penusukan-ArMB_large.jpg
Kronologi Pendekar PSHT Tewas Ditusuk di Malang, Berawal Geber Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement