Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Fasilitasi Tahanan yang Rayakan Paskah dari Dalam Rutan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |09:06 WIB
KPK Fasilitasi Tahanan yang Rayakan Paskah dari Dalam Rutan
KPK Fasilitasi Tahanan yang Rayakan Paskah dari Dalam Rutan
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan fasilitas bagi tahanan beragama kristiani dan katolik yang akan merayakan hari raya paskah 2025.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, hal itu sebagai wujud menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

“Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik," ujar Tessa Jumat (18/4/2025).

Tessa melanjutkan, ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih.

Kegiatan itu akan digelar dua hari, yakni pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025 dari pukul 14.00-16.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Paskah 2025 Paskah KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178122//mobil_hyundai_palisade-UN13_large.jpg
KPK Sita Mobil Hyundai Palisade dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178086//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-kgM8_large.jpg
Kasus Korupsi Dana Operasional Papua, KPK Dalami Jejak Uang Rp1,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178006//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nL6X_large.jpg
Respons KPK Terkait Permintaan Mahfud MD Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177959//kpk-X7h5_large.jpg
KPK Panggil Eks Sekjen Kementan Terkait Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872//yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177519//kpk-oIj5_large.jpg
KPK Periksa Pejabat BPK, Terkait Kasus Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement