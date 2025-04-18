Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Long Weekend, Tol Jakarta-Cikampek Padat Merayap

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |09:55 WIB
Long Weekend, Tol Jakarta-Cikampek Padat Merayap
Tol Jakarta Cikampek (foto: Okezone)
JAKARTA - Libur Wafat Yesus Kristus yang bertepatan dengan momen libur panjang akhir pekan, berdampak langsung pada kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol, khususnya Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Berdasarkan data dari PT Jasa Marga yang diterima pada pukul 08.36 WIB, terjadi kepadatan di beberapa titik. Di arah menuju Cikampek, lalu lintas terpantau padat di Karawang Barat KM 42 hingga KM 44, serta di KM 45 hingga KM 50. Kepadatan disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang melintas sejak pagi hari.

Sementara itu, di ruas Tol Dawuan KM 65 hingga KM 68 arah Cileunyi, kondisi lalu lintas juga padat akibat peningkatan arus kendaraan yang cukup signifikan.

"08.36 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 42 - KM 44 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Barat KM 45 - KM 50 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Dawuan KM 65 - KM 68 arah Cileunyi PADAT, kepadatan volume lalin," tulis PT Jasa Marga lewat akun media sosial X resminya, Jumat (18/4/2025).

PT Jasa Marga pun mengimbau para pengguna jalan tol untuk selalu memantau informasi lalu lintas terkini melalui media sosial resmi atau aplikasi navigasi, serta menjaga kondisi kendaraan dan stamina selama perjalanan jauh.

Peningkatan volume lalu lintas diperkirakan akan terus terjadi sepanjang akhir pekan ini seiring dengan arus liburan masyarakat.

(Awaludin)

      
