Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |11:01 WIB
Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Guncang Maluku Barat Daya (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Maluku Barat Daya, Jumat (18/4/2025), pukul 10.44 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 164 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 206 km Timur Laut Maluku Barat Daya dengan titik koordinat 7.09 Lintang Selatan dan 129.32 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.6, 18-Apr-2025 10:44:07WIB, Lok:7.09LS, 129.32BT (206 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:164 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178162//gempa-x4cj_large.jpg
Gempa M3,1 Guncang Ruteng Manggarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136//cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178133//hujan-RrQ2_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta Siang hingga Malam Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177931//gempa_bumi-CAxV_large.jpg
114 Rumah dan Fasilitas Kesehatan Porak-poranda akibat Gempa M6,6 di Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177870//gempa-eK5S_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Laut Banda Maluku, BMKG: Akibat Deformasi Batuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177780//gempa_cilacap-6bpG_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Cilacap, Getarannya Dirasakan hingga Bantul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement