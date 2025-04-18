Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Maluku Barat Daya, Jumat (18/4/2025), pukul 10.44 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 164 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 206 km Timur Laut Maluku Barat Daya dengan titik koordinat 7.09 Lintang Selatan dan 129.32 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.6, 18-Apr-2025 10:44:07WIB, Lok:7.09LS, 129.32BT (206 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:164 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)