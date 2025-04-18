Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Revelino Ngaku Ayah Biologis Anak Lisa Mariana, Ridwan Kamil Ungkap Hal Mengejutkan

Agus W , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |12:05 WIB
Revelino Ngaku Ayah Biologis Anak Lisa Mariana, Ridwan Kamil Ungkap Hal Mengejutkan
Revelino Ngaku Ayah Biologis Anak Lisa Mariana, Ridwan Kamil Ungkap Hal Mengejutkan
BANDUNG -  Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, angkat bicara soal Revelino Tuwasey yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana.

Melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar Butar mengatakan, pengakuan itu bisa dijadikan barang bukti dan ditindaklanjuti oleh penyidik dalam mengungkap kasus tersebut.

"Jika benar ada pengakuan sebagai ayah biologis anaknya yang bernama CA, maka pengakuan ini akan kami berikan informasinya ke pihak penyidik guna ditindaklanjuti segera," katanya, saat dikonfirmasi, Jumat (18/4/2025).

Muslim juga meminta pihak berwenang segera memeriksa pria yang mengaku ayah biologis dari anak Lisa Mariana.

"Secara hukum pengakuan adalah salah satu alat bukti. Kami akan serahkan barang bukti ini ke pihak penyidik untuk segera ditindaklanjuti guna memeriksa orang yang mengaku ayah biologis tersebut," ujar Muslim.

Disinggung apakah kasus ini sudah ditangani atau dilaporkan ke pihak kepolisian, Muslim enggan menyampaikan hal tersebut. Ia berencana akan menggelar konferensi pers besok. "Besok kami konpres datang aja, besok aja yah," tutup Muslim.

Sebelumnya, seorang pria bernama Revelino yang mengaku suami sah Lisa Mariana muncul ke publik dan mengklaim sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana.

Padahal, sebelumnya Lisa Mariana sangat yakin Ridwan Kamil adalah ayah biologis anaknya. Model majalah dewasa itu bahkan berani menjamin kalau dirinya belum pernah berhubungan dengan pria mana pun sebelum dengan Ridwan Kamil.

Revelino menyampaikan informasi ini melalui kuasa hukumnya, L Manik dan Fikri Wijaya.

 

Halaman:
1 2 3
      
