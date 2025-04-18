Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Dampak Gempa M4,9 di Denpasar Bali Versi BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |17:00 WIB
Begini Dampak Gempa M4,9 di Denpasar Bali Versi BMKG
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,9 mengguncang wilayah Denpasar, Bali, pada Jumat, 18 April 2025 pukul 10.13.05 WITA.

Hasil analisa update dari BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=4,9. Episenter terletak pada koordinat 10,03° LS; 113,96° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 196 km Barat Daya Kuta Selatan, Bali pada kedalaman 43 km.

"Jenis dan Mekanisme Gempabumi, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia dibawah lempeng Eurasia," kata Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki memiliki mekanisme pergerakan naik (Thrust Fault).

Dampak gempabumi berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Denpasar II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). 

Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan tsunami dengan sumber gempabumi tektonik menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

 

