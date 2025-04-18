Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kloter Pertama Berangkat Awal Mei, Kemenag Berikan Bimbingan Teknis ke Calon Petugas Haji

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |18:00 WIB
Kloter Pertama Berangkat Awal Mei, Kemenag Berikan Bimbingan Teknis ke Calon Petugas Haji
Ilustrasi Haji. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Kemenag RI memberikan bimbingan teknis pada calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat (18/4/2025) ini. Pasalnya, kloter pertama keberangkatan jemaah haji asal Indonesia telah dijadwalkan dilakukan di awal Mei 2025 mendatang.

Bimbingan teknis pada Jumat (18/4/2025) terhadap ratusan calon petugas penyelenggara Ibadah Haji PPIH 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi itu dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI, Hilman Latief. Kegiatan bimbingan teknis tersebut sejatinya digelar sejak Senin, 14 April 2025 hingga Minggu, 20 April 2025 mendatang.

"Kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh 506 peserta calon petugas haji dari berbagai elemen. Tujuannya meningkatkan kualitas layanan bagi Jemaah Haji Indonesia yang di tahun ini berjumlah 221 ribu jemaah," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI, Hilman Latief melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Adapun Kemenag RI telah telah merilis jadwal lengkap perjalanan Haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, yang mana kloter pertama keberangkatan Jemaah Haji asal Indonesia rencananya dilakukan pada awal bulan Mei 2025 mendatang. Calon jemaah haji pun diharapkan mempersiapkan diri berkaitan proses keberangkatannya ke tanah suci yang semakin dekat tersebut.

"Diharapkan petugas penyelenggara ibadah haji pun mampu meningkatkan pelayanan bagi para jemaah selama menjalakan ibadah di tahan suci," kata Hilman lagi.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173634/jamaah-bUYJ_large.jpg
Usul Pembagian Kuota Haji ke Provinsi Didasari Daftar Tunggu, Antrean Sama 26,4 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165175/dpr-mWhl_large.jpg
RUU Haji On The Track, DPR: 26 Agustus Dibawa ke Rapat Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165112/dpr-ysqE_large.jpg
Ditjen PHU Kemenag Bakal Dihapus jika BP Haji Jadi Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165096/dpr-Xa5W_large.jpg
Panja RUU Haji dan Umrah Gelar Rapat Timus-Timsin, Hasilnya Diputuskan di Komisi VIII DPR Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144640/dpr-jrUT_large.jpg
DPR Dorong Haji Furoda Diatur di RUU PIHU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144569/mui-zatA_large.jpg
MUI: Visa Haji Furoda Tidak Terbit Merupkan Hak Prerogatif Arab Saudi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement