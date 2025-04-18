Kloter Pertama Berangkat Awal Mei, Kemenag Berikan Bimbingan Teknis ke Calon Petugas Haji

JAKARTA - Kemenag RI memberikan bimbingan teknis pada calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat (18/4/2025) ini. Pasalnya, kloter pertama keberangkatan jemaah haji asal Indonesia telah dijadwalkan dilakukan di awal Mei 2025 mendatang.

Bimbingan teknis pada Jumat (18/4/2025) terhadap ratusan calon petugas penyelenggara Ibadah Haji PPIH 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi itu dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI, Hilman Latief. Kegiatan bimbingan teknis tersebut sejatinya digelar sejak Senin, 14 April 2025 hingga Minggu, 20 April 2025 mendatang.

"Kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh 506 peserta calon petugas haji dari berbagai elemen. Tujuannya meningkatkan kualitas layanan bagi Jemaah Haji Indonesia yang di tahun ini berjumlah 221 ribu jemaah," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI, Hilman Latief melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Adapun Kemenag RI telah telah merilis jadwal lengkap perjalanan Haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, yang mana kloter pertama keberangkatan Jemaah Haji asal Indonesia rencananya dilakukan pada awal bulan Mei 2025 mendatang. Calon jemaah haji pun diharapkan mempersiapkan diri berkaitan proses keberangkatannya ke tanah suci yang semakin dekat tersebut.

"Diharapkan petugas penyelenggara ibadah haji pun mampu meningkatkan pelayanan bagi para jemaah selama menjalakan ibadah di tahan suci," kata Hilman lagi.

(Puteranegara Batubara)